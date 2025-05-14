Неудачу лунной миссии IM-2 объяснили

IM: Неудача лунной миссии IM-2 объясняется проблемами с лазерными высотомерами

Неудача лунной миссии IM-2 объясняется проблемами с лазерными высотомерами, освещением и локальными особенностями рельефа естественного спутника Земли. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Как указывается в квартальном отчете компании Intuitive Machines (IM), падению на бок аппарата Nova-C способствовали три вышеуказанных фактора, в результате чего работа миссии IM-2 на лунной поверхности продлилась всего 12 часов.

Генеральный директор IM Стив Альтемус заявил, что в предстоящей миссии IM-3 компания использует уроки, полученные в ходе IM-2. Руководитель отметил, что компания занимается диверсификацией своей деятельности вне рамок лунных посадочных модулей.

В марте издание сообщило, что после двух подряд частично удачных посадок на поверхность Луны и возросшей конкуренции со стороны соперников американская компания IM озаботилась диверсификацией.

В том же месяце со ссылкой на компанию Intuitive Machines издание сообщило, что лунная миссия IM-2 второго модуля Nova-C, известного как Athena, завершена досрочно из-за нехватки энергии.