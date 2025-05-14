Обвиненный в помощи ВСУ бард выступил в МГУ

Бард Сергей Никитин, которого обвинили в помощи ВСУ, выступил в МГУ

Бард Сергей Никитин, которого обвинили в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), выступил на мероприятии по случаю Дня физика в Московском государственном университете (МГУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

По данным источника, бард исполнил в московском вузе несколько своих песен. Собравшиеся в аудитории зрители снимали концерт на телефоны, а некоторые подпевали знакомым композициям.

Ранее актриса Яна Поплавская обвинила Сергея Никитина и его жену Татьяну в поддержке Украины. Артистка заявила, что музыкант и его жена после начала специальной военной операции уехали в США и стали выпускать видеоролики антироссийской направленности. В июне 2024-го Никитин провел детский фестиваль в Москве, однако организаторы заявили, что бард попал на мероприятие по купленному билету и вышел на сцену по своей инициативе.