Омбудсмен Москалькова призвала увеличить выплату ветеранам боевых действий в РФ

В России следует увеличить выплаты ветеранам боевых действий. С такой инициативой на Всероссийском координационном совете омбудсменов выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она напомнила, что на сегодняшний день в России для ветеранов боевых действий предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 4,5 тысячи рублей. По мнению Москальковой, это слишком мало.

Думаю, что нет необходимости доказывать, концентрировать, что она чрезвычайно мала, несоразмерна тому огромному вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

В связи с этим омбудсмен призвала обратиться от имени уполномоченных по правам человека в государственные органы с соответствующим предложением. При этом Москалькова предложила применить дифференцированный подход и в вопросе увеличения выплат учитывать, где именно, когда и сколько времени человек участвовал в боевых действиях.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Госдуме предложили увеличить выплаты ветеранам ВОВ

Ранее депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой об увеличении ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ).

Предлагаемые нами изменения — это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда Сергей Миронов лидер партии «Справедливая Россия — За правду»

Также депутаты предложили полностью компенсировать ветеранам ВОВ расходы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Военным пообещали проиндексировать пенсии до конца года

Военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 4,5 процента до конца этого года. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.

С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5 процента Светлана Бессараб член комитета Государственной думы по социальной политике

Депутат уточнила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.

С 1 мая пенсии повысили нескольким категориям россиян

С начала мая в России повысили размер пенсионных выплат сразу нескольким категориям граждан. Подробнее об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат сообщил, что с 1 мая фиксированная выплата к страховой пенсии для людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы, увеличивается в два раза. При этом, если за пенсионером осуществляется уход, и он не относится к числу инвалидов с детства I группы, то ему также положена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тысячи рублей. Также повышение выплат коснется россиян, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи — им добавят еще треть от базовой суммы.

Кроме того, в этом году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство произведет единовременные выплаты ветеранам и другим пострадавшим категориям Алексей Говырин член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Депутат уточнил, что инвалиды и вдовы участников войны получат 80 тысяч рублей, а бывшие совершеннолетние узники концлагерей — 55 тысяч рублей.