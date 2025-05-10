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07:11, 10 мая 2025Экономика

Ветеранам ВОВ предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты

Депутаты Госдумы предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Также депутаты предложили полностью компенсировать ветеранам расходы на услуги ЖКХ. «Предлагаемые нами изменения — это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Ранее инвалидам и пенсионерам повысили пенсионные выплаты. Мера по увеличению пенсий для людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы вступила в силу 1 мая. Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что если за пенсионером осуществляется уход и он не относится к числу инвалидов с детства I группы, то гражданину положена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тысячи рублей.

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