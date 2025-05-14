Продажи кормов для животных в России заметно выросли

«Ъ»: Продажи кормов для животных в России выросли на 6-12 процентов

С марта 2024-го по февраль 2025 года продажи кормов для животных в России увеличились в среднем на 6-12 процентов в натуральном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Нильсен».

За отчетный период реализация кормов для кошек на внутреннем рынке увеличилась на 5,9 процента, а для собак — на 11,8 процента. В январе-марте этого года заметно выросли и суммарные объемы производства этих видов продукции. По данным главы центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, показатель увеличился на 12 процентов год к году и достиг отметки в 415 тысяч тонн.

Эксперты ожидают сохранения положительной динамики до конца 2025 года. Аналитики консалтинговой компании Strategy Partners прогнозируют рост потребления кормов для животных в России в январе-декабре на 2,6-5,1 процента, до 1,37-1,4 миллиона тонн. В долгосрочной перспективе спрос на этот вид продукции продолжит увеличиваться. В 2028 году объемы потребления могут вырасти до 1,57 миллиона тонн, а в 2034-м — до 2,13 миллиона.

Подобной динамике во многом будет способствовать увеличение популяции домашних животных в стране. В Strategy Partners ожидают, что в 2025 году граждане будут содержать дома 79,5 миллиона питомцев, а к 2034-му популяция может вырасти еще на 33 процента. При этом в количественном соотношении в этом году кошек будет гораздо больше, чем собак — 53,4 против 26,1 миллиона соответственно. В то же время в Strategy Partners допускают, что рост потребления кормов для домашних животных в России в среднесрочной перспективе будет сдерживать дефицит сырья. Речь идет, в частности, о нехватке мясной муки и некоторых видов добавок.

В конце января 2025 года Telegram-канал Mash предупредил россиян о риске исчезновения с полок магазинов популярных кормов для животных. Речь шла о продукции брендов Whiskas, Chappi и Pedigree, а также Felix, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг». Причиной подобных опасений послужил временный запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции из ЕС. Однако Mars, которому принадлежат права на производство и выпуск, вскоре опроверг подобные сообщения. Компания, как уточнялось, успела закупить различные добавки в достаточном объеме.