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15:23, 14 мая 2025Ценности

Пропажа козы Джигана и Самойловой взволновала фанатов

Екатерина Ештокина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Фанатов взволновала пропажа козы рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его жены, блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Соответствующие комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) последней.

Так, под публикациями инфлюэнсерши пользователи сети активно интересоваться, почему в ее блоге теперь не снимается коза по кличке Мими. Поклонники возмутились, что животное внезапно пропало, и о нем ничего не говорят с февраля текущего года.

«А куда Мими делась? Не показываете ее», «Если серьезно, что с козой?», «И все молчат, как будто козы и не было», «Я пролистала с февраля месяца посты в надежде что-то увидеть о козе», «Такое ощущение, что ее и не было вовсе. Странно это», «Очень странное поведение делать вид, будто козы не существовало, и даже словом не обмолвиться о ней. Я вообще из-за козы стала их смотреть и даже восхищалась, узнав, сколько у них животных. А это поведение очень разочаровало. Лучше бы все как есть рассказали, чем такое лицемерие», — заявили они.

В феврале коза Оксаны Самойловой покаталась на Bugatti. Инфлюэнсерша запечатлела питомицу на фоне бежевой машины французской марки.

О появлении в семье Джигана и Самойловой козы стало известно в октябре 2024 года. Тогда блогерша нарядила животное в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей.

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