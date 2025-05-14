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13:44, 14 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты результаты экспертизы найденной висящей на заборе у бара россиянки

Прут забора, на котором нашли 18-летнюю девушку в Перми, пробил ей легкое
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прут забора, на котором нашли 18-летнюю девушку у бара в Перми, пробил ей легкое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, прут забора вошел ей под ребро и задел легкое. Источник РИА Новости отметил, что сейчас выводов по делу пока нет, эксперты собирают и проверяют информацию. После первых осмотров пострадавшей специалисты установили, что она не выжила в результате травмы левой части тела в области сердца. Они зафиксировали одно проникающее ранение от острой балки металлического ограждения.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после обнаружения повешенной на заборе девушки в Перми. Полицейские изложили свою версию произошедшего. По предварительным данным, криминальная составляющая отсутствует. По информации правоохранителей, причиной трагедии стала случайность. Пьяная девушка хотела перелезть через забор, но не удержалась и упала грудью на штырь. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

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