Раскрыты темы переговоров Трампа и эмира Катара

Президент Трамп обсудил Украину и Иран с эмиром Катара Аль Тани

Президент США Дональд Трамп обсудил тему урегулирования конфликта между Россией и Украиной с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что одной из тем переговоров стала возможность нормализации отношений с Ираном.

Ранее Трамп выразил эмиру Катара признательность за верблюдов, встретивших его по прибытии в страну с официальным визитом. Отмечается, что, помимо арабских лошадей и верблюдов, Трампа по пути к резиденции эмира в Дохе сопровождал кортеж из автомобилей Tesla Cybertruck.

14 мая американский лидер прибыл в Катар в ходе его четырехдневного турне по странам Ближнего Востока. Сообщалось, что ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.