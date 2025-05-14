Россиянам назвали полезные десерты

Диетолог Ефимов дал совет заменить привычные десерты протеиновыми батончиками

Протеиновые батончики, а также запеканки и сырники могут стать полезной альтернативой привычным десертам, рассказал «Ленте.ру» ассистент кафедры диетологии Университета Росбиотех Максим Ефимов. Он добавил, что они также могут быть здоровым перекусом.

«Белковые сладости — протеиновые батончики, творожные десерты с заменителями сахара могут стать достойной альтернативой кондитерским изделиям. Их состав отличается пониженным содержанием сахара, а за счет белка человек долго чувствует себя сытым», — сказал Ефимов.

Он объяснил, что белки способствуют повышению уровня гормонов, отвечающих за насыщение, при этом не вызывая резкого поднятия инсулина в крови, как это происходит при употреблении быстрых углеводов.

«Благодаря уникальным свойствам белка человек избавляется от привычки перекусывать, которая мешает похудению. Качественные протеиновые продукты, а также творожные запеканки в умеренном количестве могут быть полезным перекусом для тех, кто стремится контролировать вес», — заключил диетолог.

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