Российская биатлонистка пожаловалась на зарплату

Биатлонистка Метеля: Наши зарплаты значительно меньше, чем у футболистов

Российская биатлонистка Виктория Метеля пожаловалась на зарплату. Ее слова приводит РИА Новости.

Метеля посетовала на то, что у биатлонистов зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов и хоккеистов. «Это, конечно, грустно и обидно. Но, мне кажется, с этим ничего не поделать. Зарплаты не такие, как хотелось бы, но нам помогают различные спонсоры, и в этом есть определенные плюсы», — заявила она.

24 апреля Метеля в своем Telegram-канале рассказала о проблемах на лыжной базе в ее родном городе Гагарине (Смоленская область). Она отметила отсутствие пешеходной дороги и освещения до тренировочного объекта и туалета в здании.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.