Российского полицейского уличили в продаже данных мигрантов

В Петербурге задержали полицейского, продававшего информацию о мигрантах

В Санкт-Петербурге задержали полицейского за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по октябрь 2024 года помощник оперативного дежурного продавал информацию из полицейских баз организаторам нелегальной миграции. 13 мая полицейского задержали на рабочем месте. У него изъяли карту, на которую поступали деньги.

Возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. Уголовное дело в отношении организатора нелегальной миграции уже направлено в суд.

Ранее стало известно, что в Тюмени Калининский районный суд приговорил бывшего главу межрегионального контрольно-аналитического отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора к 10,5 года лишения свободы за взятку в размере более 5,5 миллиона рублей.