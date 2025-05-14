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08:53, 14 мая 2025Экономика

Рублю предсказали ослабление летом

Зельцер: Летом 2025-го доллар подорожает до 85-90 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Летом 2025-го доллар подорожает до 85-90 рублей. Ослабление национальной валюты предсказали опрошенные ТАСС эксперты.

Рубль дорожает в связи с геополитическими факторами, как возможные переговоры по урегулированию украинского конфликта и решение США и Китая снизить взаимные пошлины. Еще одна причина укрепления — в «зеркалировании» операций покупок валюты Минфином со стороны Банка России.

«На укрепление рубля может также продолжить влиять цена нефти, которая после приостановки эскалации торгового конфликта США и Китая пошла вверх, хотя геополитические факторы и фактическая поддержка рубля со стороны Центробанка играет, на наш взгляд, намного более заметную роль в этом процессе», — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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По мнению аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой, ключевым фактором для курса рубля остается торговый баланс. В силу сезонности и привлекательности для импортеров текущего курса стоит ждать повышения спроса на валюту для ввоза в Россию зарубежных товаров, а также в сезон отпусков, что может ослабить рубль.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что на фоне уменьшения притока валюты в страну Центробанк может решиться на монетарное послабление и урезать лимиты продажи валюты по бюджетному правилу. Это приведет к изменению курсов, летом доллар вырастет до 85-90 рублей, евро — до 95-100 рублей, а юань — до 11,5-12 рублей.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее предупредил, что укрепление рубля к доллару не будет носить затяжной характер из-за неудовлетворительного состояния российской экономики. Сейчас она стоит на пороге рецессии и фактически находится в застое, и дальнейшие перспективы национальной валюты не зависят от «эмоциональных» факторов вроде возможного долгосрочного перемирия на Украине.

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