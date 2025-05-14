Сидящий в СИЗО нардеп Дубинский захотел попасть на переговоры в Стамбуле

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с официальным требованием включить его в переговорную группу в Стамбуле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что украинская власть зашла в тупик, репрессируя собственных граждан за инакомыслие, репосты в соцсетях, принадлежность к запрещенной церкви и использование русского языка. Нардеп заключил, что голос этих людей должен быть представлен на переговорах о мире. По его словам, без этого «никакой устойчивый мир невозможен».

Ранее Дубинский заявил, что Киев лишился всех козырей и теперь ему больше нечем угрожать, поэтому Зеленский принял решение отправиться в Стамбул на переговоры. Он добавил, что любые угрозы со стороны Украины теперь будут вызывать только смех.

До этого Дубинский сообщил, что президент США Дональд Трамп не согласится на требования украинского лидера Владимира Зеленского по перемирию из-за риска возобновления конфликта в будущем.

