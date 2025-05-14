S.T.A.L.K.E.R. бесплатно обновили

Студия GSC Game World анонсировала выход улучшенных версий игр серии S.T.A.L.K.E.R., которые будут распространять бесплатно. Об этом сообщается в соцсетях компании.
В студии пообещали выпустить сборник S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone — Enhanced Edition 20 мая. Он будет включать в себя классические игры линейки, вышедшие с 2007 по 2009 годы — «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо».
В сообщении говорится, что игры получат улучшенную графику: обновленные текстуры, увеличенное разрешение, новые модели неигровых персонажей (NPC) и оружия. На ПК появится поддержка геймпадов, на консолях — клавиатуры с мышью. Обновление выйдет для компьютеров, приставок PlayStation 5 и Xbox Series.
Апдейт будет бесплатным для обладателей комплекта игр S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone, который вышел для ПК и консолей весной 2024 года. Также в игровых магазинах останутся оригинальные версии игр S.T.A.L.K.E.R. Обновленные версии игр получили новые системные требования: так, для их запуска рекомендуется ПК с процессором Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600X, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 580 8GB, 8 гигабайтами оперативной памяти.
В середине апреля студия GSC Game World пообещала выпустить масштабное обновление S.T.A.L.K.E.R. 2 во втором квартале 2025 года. «S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой, которую мы себе представляли — и которую вы заслуживаете», — заметили разработчики.