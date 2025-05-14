Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 14 мая 2025Россия

Стало известно о смерти депутата в российском городе

78.ru: В Мурино 32-летнего депутата нашли без признаков жизни в квартире
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Мурино Ленинградской области 32-летнего депутата нашли без признаков жизни в собственной квартире. О его смерти стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанина обнаружили в детской комнате. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства произошедшего.

Удалось установить, что мужчина являлся депутатом одного из городских поселений Всеволожского района. Кроме того, он работал генеральным директором охранной компании.

До этого сообщалось, что не стало депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. Соболезнования его родственникам выразили спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и глава Башкирии Радий Хабиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чрезвычайно мала». В России призвали увеличить выплату ветеранам боевых действий

    Работа в режиме многозадачности оказалась вредной для мозга

    В России соберут совет для продолжения работ над заменой «кукурузнику»

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Мэр российского города заявил о радости от вида большого числа могил военнослужащих

    В Кремле ответили на вопрос о графике Путина в день переговоров в Стамбуле

    Ценам на аренду квартир в России пообещали снижение

    В России упростят банкротство участников СВО

    ВСУ атаковали администрацию Каменки-Днепровской с помощью БПЛА

    Капсула W-3 в интересах Пентагона приземлилась в Австралии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости