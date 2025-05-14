Стало известно об успехах российских войск на трех направлениях

ВС России добились успехов на торецком и краснолиманском направлениях

Российская армия добилась успехов на трех направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Уточняется, что речь идет о торецком, константиновском и краснолиманском участках фронта.

Ранее стало известно о прорыве российских войск в Сумской области. Военные начали наступление на новом направлении и наносят массированные удары по позициям украинских войск.

Также сообщалось о начале битвы за Славянск. По информации военного корреспондента Дмитрия Стешина, началась эвакуация украинцев из Дружковского и Лиманского районов.