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21:46, 14 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об успехах российских войск на трех направлениях

ВС России добились успехов на торецком и краснолиманском направлениях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия добилась успехов на трех направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Уточняется, что речь идет о торецком, константиновском и краснолиманском участках фронта.

Ранее стало известно о прорыве российских войск в Сумской области. Военные начали наступление на новом направлении и наносят массированные удары по позициям украинских войск.

Также сообщалось о начале битвы за Славянск. По информации военного корреспондента Дмитрия Стешина, началась эвакуация украинцев из Дружковского и Лиманского районов.

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