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21:34, 13 мая 2025Мир

Трамп отказался от идеи переименовать Персидский залив из-за позиции Ирана

CNN: Трамп решил не переименовывать Персидский залив в Арабский
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп не будет переименовывать Персидский залив в Арабский. Такое решение он принял из-за позиции Ирана, пригрозившего ответом на эти действия, сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Эти планы [по переименованию Персидского залива] изменились, (...) поскольку официальные лица Ирана ясно дали понять, что будут решительно выступать против такого шага», — сообщает телеканал.

В материале подчеркивается, что арабские страны на протяжении долгого времени добивались переименования водоема, однако CNN отмечает, что этот шаг может разозлить Иран, который выступает за сохранение прежнего названия залива.

О планах Трампа переименовать водоем в начале мая сообщало агентство Associated Press. Ожидалось, что американский лидер расскажет о своем решении в ходе визита в Саудовскую Аравию. Позднее «Google карты» переименовали Персидский залив в Арабский.

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