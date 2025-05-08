Google переименовал Персидский залив на картах

«Google карты» переименовали Персидский залив в Арабский

В приложении «Google карты» для некоторых пользователей был переименован Персидский залив. Теперь он называется Арабским, сообщает РИА Новости.

Как говорится в материале, пользователи, которые находятся в Ближневосточном регионе, увидят на карте «Арабский залив» если используют поисковые запросы «Arab gulf» или «Persian gulf». Причина такого решения не озвучивается.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы предложил переименовать Персидский залив в Арабский. По его данным, американский лидер может сообщить о своем решении в ходе визита в Саудовскую Аравию.