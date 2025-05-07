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05:29, 7 мая 2025Мир

Трамп захотел переименовать Персидский залив

AP: Трамп захотел переименовать Персидский залив в Арабский
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп захотел объявить об изменении языковой нормы в стране и предложил переименовать Персидский залив в Арабский. Об этом сообщает Associated Press (АР).

Отмечается, что американский лидер планирует представить свое решение в ходе визита в Саудовскую Аравию. Инициативу о переименовании топонима поддержали и сами арабские государства.

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский в конце января. Изменение названия залива американский президент Дональд Трамп анонсировал в ходе своей инаугурации.

После этого компания Google начала официально подписывать на картах залив Америки.

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