Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 14 мая 2025Мир

Уиткофф назвал готовые к нормализации отношений с Израилем страны

Спецпосланник Трампа Уиткофф: к Соглашениям Авраама могут присоединиться 6 стран
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

К Соглашением Авраама о нормализации отношений с Израилем в течение ближайших месяцев могут присоединиться до 6 стран. Об этом в интервью порталу Breitbart заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Я прогнозирую, что относительно скоро Ливан и даже Сирия могут пойти на нормализацию [с Израилем]. Это может произойти с Ливией. Это может произойти с Азербайджаном и Арменией, где мы очень близки к урегулированию конфликта», — сказал он.

Комментируя возможность присоединения к соглашениям Саудовской Аравии, Уиткофф отметил, что переговоры еще продолжаются, а их исход во многом зависит от ситуации в Секторе Газа.

Ранее президент США Трамп заявил о начале нормализации отношений Соединенных Штатов с Сирией. Американский лидер также пообещал снять с Дамаска все введенные ранее санкции и отметил, что это может дать стране «свежий старт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    В Совфеде связали требование Европы по переговорам в Стамбуле с вовлеченностью в конфликт

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Российские чиновники поспорили по поводу будущего самолета «Байкал»

    Дело об избиении спортивного комментатора Скворцова закрыли

    Раскрыты результаты экспертизы найденной висящей на заборе у бара россиянки

    В Германии и Швейцарии арестовали украинцев по подозрению в подготовке диверсий

    Популярная в 1980-х супермодель высказалась о старении

    В России предложили платно предоставлять школьное образование детям мигрантов

    Трамп не исключил возможности встречи с Путиным в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости