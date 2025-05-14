Уиткофф назвал готовые к нормализации отношений с Израилем страны

Спецпосланник Трампа Уиткофф: к Соглашениям Авраама могут присоединиться 6 стран

К Соглашением Авраама о нормализации отношений с Израилем в течение ближайших месяцев могут присоединиться до 6 стран. Об этом в интервью порталу Breitbart заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Я прогнозирую, что относительно скоро Ливан и даже Сирия могут пойти на нормализацию [с Израилем]. Это может произойти с Ливией. Это может произойти с Азербайджаном и Арменией, где мы очень близки к урегулированию конфликта», — сказал он.

Комментируя возможность присоединения к соглашениям Саудовской Аравии, Уиткофф отметил, что переговоры еще продолжаются, а их исход во многом зависит от ситуации в Секторе Газа.

Ранее президент США Трамп заявил о начале нормализации отношений Соединенных Штатов с Сирией. Американский лидер также пообещал снять с Дамаска все введенные ранее санкции и отметил, что это может дать стране «свежий старт».