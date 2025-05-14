В Госдуме назвали цель размещения миротворцев США на Украине

Депутат Соболев: США хотят разместить миротворцев для защиты украинских недр

США хотят размещения миротворцев для защиты украинских недр, заявил член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Об этом пишет «Газета.Ru».

По его словам, Вашингтон заключил сделку с Киевом по недрам, и это не сулит ничего хорошего России. «Американцы же будут, если приобретут все недра, защищать свои богатства, как это они делали в Ираке», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что Москва при подобном раскладе ничего не получит, ведь изначальными целями специальной военной операции (СВО) были денацификация и демилитаризация. По мнению политика, РФ не должна соглашаться на размещение воинского контингента европейских стран вблизи украинских территорий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозой для России присутствие миротворцев стран НАТО на Украине.