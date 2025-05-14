В США назвали два варианта развития событий на Украине

Полковник Дэвис: Украина либо заключит сделку, либо потерпит военное поражение

Украина может либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии для издания 19FortyFive.

По его словам, на Украине есть два пути, так как «жребий уже брошен». По мнению Дэвиса, Украина в любом случае проиграет конфликт.

«Киев может либо признать реальность и согласиться на сделку сейчас, либо он может продолжать игнорировать реальность и увеличивать шансы на то, что страна потерпит прямое военное поражение», — назвал он варианты. По мнению военного, президент Украины Владимир Зеленский по многим причинам не желает юридически закреплять потери украинского государства.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о том, что Россия уже победила Украину в войне на истощение.