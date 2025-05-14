Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:09, 14 мая 2025Мир

В США назвали два варианта развития событий на Украине

Полковник Дэвис: Украина либо заключит сделку, либо потерпит военное поражение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина может либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии для издания 19FortyFive.

По его словам, на Украине есть два пути, так как «жребий уже брошен». По мнению Дэвиса, Украина в любом случае проиграет конфликт.

«Киев может либо признать реальность и согласиться на сделку сейчас, либо он может продолжать игнорировать реальность и увеличивать шансы на то, что страна потерпит прямое военное поражение», — назвал он варианты. По мнению военного, президент Украины Владимир Зеленский по многим причинам не желает юридически закреплять потери украинского государства.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о том, что Россия уже победила Украину в войне на истощение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    Россиянам назвали полезные десерты

    В составе ВМФ России появятся полки беспилотных систем

    На Западе объяснили причину отказа премьера Италии ехать в Киев вместе с другими лидерами

    Россиян предупредили о штрафе за курение на общих подъездных балконах

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в платье с откровенным вырезом

    В США назвали два варианта развития событий на Украине

    Россиян предупредили об опасности длительного сна

    Вассерман допустил подделку фотографии свертка Макрона

    Украинская разведка заявила о подготовке Россией масштабного наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости