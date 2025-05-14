В Европе раскрыли детали нового санкционного удара по России

Bild: 17-й пакет санкций может затронуть банковский и энергетический секторы РФ

Очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) может затронуть банковский и энергетический секторы российской экономики. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Кроме того, под санкционный удар может попасть судоходство, отмечается в материале. Речь идет в первую очередь о нефтяных танкерах, которые Брюссель связывает с российским теневым флотом. В качестве других вариантов рассматривается полный отказ ЕС от импорта газа из РФ и ограничение ввоза урана для европейских атомных электростанций. В финансовом секторе под удар может попасть ряд банков, которые работают в России либо способствуют уклонению от санкций.

Власти региона также обсуждают возможность снижения предельных цен на российскую нефть. В настоящее время планка установлена на уровне в 60 долларов за баррель. Степень ужесточения нынешних европейских ограничений будет зависеть от прогресса в переговорах США и России по поводу прекращения боевых действий на Украине. Если сторонам не удастся прийти к компромиссу и достичь длительного перемирия, ЕС может усилить санкционное давление на Москву.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 17-й пакет антироссийских санкций ЕС войдут ограничения против 189 танкеров. Эти суда, уточнила она, перевозят нефть РФ под флагами различных государств и способствуют обходу действующих западных рестрикций. Подобным танкерам запретят заходить в европейские порты, а местные компании не смогут оказывать им страховочные и ремонтные услуги. Эти меры уже согласованы на уровне послов стран ЕС, новый пакет ограничений, как ожидается, будет окончательно принят к 20 мая.