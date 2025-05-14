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12:12, 14 мая 2025Россия

В Госдуме отреагировали на заявление Пентагона о российской военной угрозе для США

Депутат Госдумы Ивлев назвал заявление о российской военной угрозе для США мифом
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление Пентагона о российской военной угрозе для США. Реакцию политика приводит РИА Новости.

Ранее глава северного командования Вооруженных сил США Грегори Гийо в докладе Конгрессу заявил, что в конфликте на Украине остаются вероятные пути эскалации в прямую конфронтацию Соединенных Штатов с Россией.

По мнению Ивлева, этот миф придуман американскими генералами для получения новых бюджетных дотаций военно-промышленному комплексу. «Уже началась обработка парламента на тему: "Дайте денег Пентагону". Именно этому и было посвящено выступление генерала Гийо в Конгрессе США», — объяснил парламентарий.

Ивлев подчеркнул, что за три года военная помощь Киеву истощила военные арсеналы США и других стран НАТО. Депутат обратил внимание, что о нехватке снарядов заявляют не только эксперты, но и военачальники.

13 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистами указал на признак подготовки НАТО к будущей войне. По его мнению, об этом говорит пересмотр альянсом военной доктрины.

ЖЗЛ
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