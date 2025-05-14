В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Иран

Песков: Точные сроки визита Путина в Иран пока не согласованы

Точные сроки визита президента России Владимира Путина в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у российского лидера есть. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как только они будут согласованы, мы проинформируем вас», — сказа Песков в ответ на вопрос журналистов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Москва совместно ведут подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Исламскую Республику. По его словам, визит российского лидера состоится в надлежащее время.

Главу государства в Исламскую Республику пригласил 18 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан. В свою очередь, Аракчи выражал надежду, что этот визит состоится в течение 2025 года.