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13:02, 14 мая 2025Мир

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Иран

Песков: Точные сроки визита Путина в Иран пока не согласованы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Naumov Roman / URA.RU / Globallookpress.com

Точные сроки визита президента России Владимира Путина в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у российского лидера есть. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как только они будут согласованы, мы проинформируем вас», — сказа Песков в ответ на вопрос журналистов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Москва совместно ведут подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Исламскую Республику. По его словам, визит российского лидера состоится в надлежащее время.

Главу государства в Исламскую Республику пригласил 18 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан. В свою очередь, Аракчи выражал надежду, что этот визит состоится в течение 2025 года.

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