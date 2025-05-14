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11:25, 14 мая 2025Мир

Раскрыты планы Путина на международную поездку

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран ведет подготовку к визиту Путина
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Тегеран и Москва совместно ведут подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Исламскую Республику. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает ТАСС.

«Визит президента России в Иран стоит в долгосрочном плане развития отношений двух стран. Мы ведем подготовку, проводим консультации с российской стороной об организации [визита], который состоится в надлежащее время», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявил, что Иран начал подготовку к официальному визиту Путина. Он подчеркнул, что российского лидера ждут в Тегеране. Главу государства в Исламскую Республику пригласил 18 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан. В свою очередь, Аракчи выражал надежду, что этот визит состоится в течение 2025 года.

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