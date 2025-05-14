Раскрыты планы Путина на международную поездку

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран ведет подготовку к визиту Путина

Тегеран и Москва совместно ведут подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Исламскую Республику. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает ТАСС.

«Визит президента России в Иран стоит в долгосрочном плане развития отношений двух стран. Мы ведем подготовку, проводим консультации с российской стороной об организации [визита], который состоится в надлежащее время», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявил, что Иран начал подготовку к официальному визиту Путина. Он подчеркнул, что российского лидера ждут в Тегеране. Главу государства в Исламскую Республику пригласил 18 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан. В свою очередь, Аракчи выражал надежду, что этот визит состоится в течение 2025 года.