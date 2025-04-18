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13:57, 18 апреля 2025Мир

Путина пригласили в Иран

Глава МИД Ирана Аракчи: Президент Пезешкиан пригласил Путина в Иран
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Sergei Karpukhin / Pool / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Господин Пезешкиан, президент Ирана, пригласил президента России Владимира Путина совершить двусторонний визит в Иран», — сообщил Аракчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что этот визит состоится в течение 2025 года. Он также сообщил, что иранская сторона ожидает назначения дат визита.

Ранее Аракчи назвал прошедшие 17 апреля переговоры Путиным очень содержательными.

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