Глава МИД Ирана поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Глава МИД Ирана Аракчи назвал переговоры с Путиным очень содержательными

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал прошедшие 17 апреля переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень содержательными. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вчера у меня была очень хорошая, содержательная и долгая встреча с российским лидером [Путиным]», — сказал дипломат в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава иранского МИД отметил, что Иран считает Россию своим стратегическим партнером и важным соседом, подчеркнув, что отношения между странами еще никогда не были так близки. Аракчи также назвал подписанный в январе Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прочным фундаментом для выстраивания долгосрочных отношений между Москвой и Тегераном.

Переговоры российского президента с главой МИД Ирана прошли 17 апреля в Кремле. Стороны обсудили вопросы продвижения двусторонних отношений, регионального сотрудничества и взаимодействия на международной арене.