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12:25, 12 мая 2025Мир

Одна страна сообщила о подготовке к визиту Путина

Мохаджерани: Иран начал готовиться к визиту Путина
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Иран начал подготовку к официальному визиту президента России Владимира Путина, российского лидера ждут в Тегеране. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, его слова передает РИА Новости.

«Поездка президента Путина в Тегеран на данном этапе находится на стадии проработки, ведутся необходимые приготовления», — отметил он.

18 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить страну. Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи выразил надежду, что этот визит состоится в течение 2025 года. Он также сообщил, что иранская сторона ожидает назначения дат визита.

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