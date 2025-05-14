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13:25, 14 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

Ушаков: Вопросы на переговорах в Стамбуле будут связаны с составом делегации
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вопросы и повестка на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут связаны с конкретным составом делегации. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Вы знаете заявление президента [России Владимира Путина] от 11 мая [о готовности возобновить переговоры]. Делегация будет обсуждать политические и ряд технических вопросов. Исходя из этого, будет и определен состав», — отметил представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что также российское генеральное консульство совместно с властями Турции организуют конкретную площадку переговоров. По его словам, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать «традиционное гостеприимство».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российский делегации на переговорах в Стамбуле будет озвучен только по соответствующему решению президента Путина. Он добавил, что все озвученные в ночь с 10 на 11 мая Путиным предложения сохраняют актуальность.

ЖЗЛ
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