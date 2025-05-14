В России допустили крах Запада

Российский посол Яковенко допустил крах Запада из-за внутреннего кризиса

Замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что Запад может прекратить свое существование. Его слова приводит РИА Новости.

В докладе «2025: Трансформация мира» Яковенко допустил крах Запада из-за перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса. По его мнению, западные страны будут тяготеть к группам, образованным на конкретном континенте.

«Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование, а входящие в него страны войдут в соответствующие географические расклады — европейский/евразийский, североамериканский и восточноазиатский», — сказал российский посол.

В том же докладе Яковенко написал, что расчет Запада на блицкриг Украины провалился. Он напомнил, что Москва вынужденно начала спецоперацию, поскольку страны НАТО начали военное освоение территории Украины.

