Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 14 мая 2025Россия

В России допустили подготовку новой волны наступления ВСУ на Курскую область

Военкор Лисицын: ВСУ готовятся к новой волне наступления на Курскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовятся к новой волне наступления на Курскую область. Об этом заявил военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале.

«Противник не оставляет попыток прорваться. Несмотря на потери, ВСУ стараются расширить плацдарм — вероятно, в подготовке к новой волне наступления», — допустил Лисицын.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

В граничащей с Курской Сумской области, по его словам, российские военные штурмуют Беловоды и выбивают украинских военных из городской застройки. Впоследствии начнется зачистка лесополос, добавил военкор.

Ранее в России уже заявляли, что ВСУ готовят плацдарм для ввода основных сил у Курской области. По последним данным, сейчас противник задействует пехотные группы, которые должны прорвать передовые линия заграждения у границы.

Ситуация в Курской области обострилась 5 мая после объявленного Россией в зоне СВО трехдневного перемирия в честь празднования Дня Победы. Попытку прорыва ВСУ на территорию России в преддверии 9 мая показали на карте.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    В России заявили о кратном росте числа ударов ВСУ по Курской области

    Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики

    Назван способ накачать рельефный пресс в домашних условиях

    Россияне поддержали подработку подростков летом

    В России допустили подготовку новой волны наступления ВСУ на Курскую область

    У задержанного мэра Новочеркасска прошли обыски

    Российская тревел-блогерша описала нашествие мигрантов в Европе фразой «не завидую»

    Российский осужденный получит срок за пропаганду идеи АУЕ

    Эскортница раскрыла основные признаки мужских измен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости