В России допустили подготовку новой волны наступления ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовятся к новой волне наступления на Курскую область. Об этом заявил военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале.
«Противник не оставляет попыток прорваться. Несмотря на потери, ВСУ стараются расширить плацдарм — вероятно, в подготовке к новой волне наступления», — допустил Лисицын.
В граничащей с Курской Сумской области, по его словам, российские военные штурмуют Беловоды и выбивают украинских военных из городской застройки. Впоследствии начнется зачистка лесополос, добавил военкор.
Ранее в России уже заявляли, что ВСУ готовят плацдарм для ввода основных сил у Курской области. По последним данным, сейчас противник задействует пехотные группы, которые должны прорвать передовые линия заграждения у границы.
Ситуация в Курской области обострилась 5 мая после объявленного Россией в зоне СВО трехдневного перемирия в честь празднования Дня Победы. Попытку прорыва ВСУ на территорию России в преддверии 9 мая показали на карте.