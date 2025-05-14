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03:45, 14 мая 2025Россия

В России определили даты летних каникул

Минпросвещения определило летние каникулы в России с 26 мая по 31 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Так, летние каникулы в России продлятся с 26 мая по 31 августа.

«Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ. Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее 8 недель», — объяснили в ведомстве.

В Минпросвещения добавили, что учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается согласно плану школы.

В 2025 году основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ), согласно предварительному расписанию, пройдет с 23 мая по 11 июня. Девятиклассники, в свою очередь, будут сдавать ОГЭ с 21 мая по 16 июня.

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