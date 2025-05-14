В России отреагировали на санкции ЕС против теневого флота

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что санкции Евросоюза (ЕС) против 189 российских танкеров, которые провозят за границу нефть и газ под флагами других государств, вряд ли будут иметь какие-то последствия. Об этом политик рассказал «Ленте.ру». Ответными мерами могут стать санкции на редкоземельные металлы и инертные газы, считает депутат.
«Вряд ли эти санкции будут иметь какие-то последствия», — сказал депутат.
Он напомнил, что против свободной продажи российских энергоресурсов уже сделано достаточно много: запрещена транспортировка нефти и газа через Украину, взорван газопровод «Северный поток», введены ограничения по «Турецкому потоку» и запрет на провоз танкерами газа и нефти.
«Это уже здорово повлияло на нашу экономику, а то, что этот 17-й пакет санкций ввели, я не думаю, что это будет иметь какие-то значительные последствия для России. Выживем, никуда мы не денемся», — пояснил Арефьев.
По его мнению, скорее всего, ответных зеркальных мер на эти санкции не будет, так как в бюджете России заложено получить 10 триллионов рублей от нефтегазовых ресурсов и получить их нужно в любом случае. При этом он допустил, что ответом могут быть санкции против ЕС на редкоземельные металлы и инертные газы.
«Вот здесь можно отрегулировать зеркальными санкциями и ограничить продажу им редкоземельных металлов, инертных газов, ну и кое-каких металлов. Поэтому, возможно, такие зеркальные ответные меры будут», — резюмировал Арефьев.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение в рамках 17-го пакета санкций ограничения для 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Попавшим под ограничения судам будет запрещен заход в порты ЕС, а европейским компаниям будет запрещено проводить какие-либо трансакции с этими судами.
Послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет санкций против России 14 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что он будет принят к 20 мая.