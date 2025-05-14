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15:00, 14 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на санкции ЕС против теневого флота

Депутат Арефьев: Санкции ЕС против танкеров не повлияют на экономику
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)
Николай Арефьев

Николай Арефьев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что санкции Евросоюза (ЕС) против 189 российских танкеров, которые провозят за границу нефть и газ под флагами других государств, вряд ли будут иметь какие-то последствия. Об этом политик рассказал «Ленте.ру». Ответными мерами могут стать санкции на редкоземельные металлы и инертные газы, считает депутат.

«Вряд ли эти санкции будут иметь какие-то последствия», — сказал депутат.

Он напомнил, что против свободной продажи российских энергоресурсов уже сделано достаточно много: запрещена транспортировка нефти и газа через Украину, взорван газопровод «Северный поток», введены ограничения по «Турецкому потоку» и запрет на провоз танкерами газа и нефти.

«Это уже здорово повлияло на нашу экономику, а то, что этот 17-й пакет санкций ввели, я не думаю, что это будет иметь какие-то значительные последствия для России. Выживем, никуда мы не денемся», — пояснил Арефьев.

По его мнению, скорее всего, ответных зеркальных мер на эти санкции не будет, так как в бюджете России заложено получить 10 триллионов рублей от нефтегазовых ресурсов и получить их нужно в любом случае. При этом он допустил, что ответом могут быть санкции против ЕС на редкоземельные металлы и инертные газы.

«Вот здесь можно отрегулировать зеркальными санкциями и ограничить продажу им редкоземельных металлов, инертных газов, ну и кое-каких металлов. Поэтому, возможно, такие зеркальные ответные меры будут», — резюмировал Арефьев.

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Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение в рамках 17-го пакета санкций ограничения для 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Попавшим под ограничения судам будет запрещен заход в порты ЕС, а европейским компаниям будет запрещено проводить какие-либо трансакции с этими судами.

Послы стран Европейского союза согласовали 17-й пакет санкций против России 14 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что он будет принят к 20 мая.

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