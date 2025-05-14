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13:42, 14 мая 2025Россия

В России предложили платно предоставлять школьное образование детям мигрантов

Нилов предложил платно предоставлять школьное образование детям мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил платно предоставлять школьное образование в России детям мигрантов. С такой инициативой он выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению парламентария, также следует сократить число попыток для иностранцев по сдаче экзамена по русскому языку в общеобразовательные учреждения.

«Не могут — значит, едут домой и ждут своего родителя. Необходимо только на платных началах такие услуги образовательные предоставлять. Почему мы должны своими налогами содержать в наших школах иностранных детей?» — высказался Нилов.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что по новым правилам в школу после теста попали 27 детей мигрантов из 1762.

В России тестирование для детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школы начали проводить с 1 апреля. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что при приеме в российские школы дети иностранных граждан должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах, поскольку иначе они не смогут осваивать учебные предметы.

ЖЗЛ
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