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18:47, 14 мая 2025Экономика

В России призвали запретить продажи еще одного вида напитков детям

«Абзац»: В Госдуму направили предложение о запрете продаж газировки подросткам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

В России вслед за энергетиками призвали запретить продажи детям еще одного вида сахаросодержащих напитков — газировки. Соответствующее предложение направила на рассмотрение в Госдуму (ГД) уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Ее слова приводит «Абзац».

По ее мнению, чрезмерное употребление подобного вида напитков сильно вредит здоровью не только детей, но и подростков. По этой причине, полагает она, властям следует запретить розничные продажи газировки несовершеннолетним. В составе этих напитках, напомнила Волынец, содержится много искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.

Регулярное потребление газировки может приводить к раннему ожирению молодежи, а также оказывать негативное влияние на состояние зубов и костной системы. На этом фоне она призвала комитета ГД по охране здоровья рассмотреть предложение о запрете на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет. «Эта мера является весьма оправданным шагом в целях защиты здоровья и благополучия детей», — резюмировала Волынец.

С весны 2025 года в России действует запрет на розничные продажи энергетиков детям и подросткам. При этом, региональные власти получили право устанавливать ограничения по времени и местам продажи тонизирующих напитков. Несмотря на эти меры, энергетики продолжают оставаться одним из наиболее востребованных у россиян видов продукции. В рейтинге самых популярной в РФ продукции тонизирующие напитки вошли в топ-10, заняв девятую строчку.

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