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13:52, 14 мая 2025Наука и техника

В России создали дистанционно управляемую винтовку

КБ 3303 запатентовало систему дистанционного управления винтовками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Конструкторское бюро (КБ) 3303 создало систему дистанционного управления стрелковым оружием, которая повышает безопасность стрелка. Это следует из соответствующего патента, передает ТАСС.

Устройство состоит из самозарядной винтовки с оптическим прицелом, модуля технического зрения и дистанционного спускового механизма. Установленный на прицел модуль передает изображение на ноутбук оператора, который может прицелиться из укрытия. Для наведения оружия используется специальный механизм, который крепится к винтовке при помощи универсального зажима.

«Техническая проблема, на решение которой направлено настоящее техническое решение, заключается в расширении арсенала и повышении эффективности таких технических средств, которые позволяют в полевых условиях без дополнительной турели реализовать устройство для дистанционного управления стрелковым вооружением, не подвергая опасности стрелка», — говорится в патенте.

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Отмечается, что система может работать с различным стрелковым оружием. Изделие можно использовать для защиты позиций.

В феврале в зоне СВО заметили дистанционно управляемую турель с крупнокалиберным пулеметом «Корд». Модуль обеспечивает защиту позиций российских войск.

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