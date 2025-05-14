В России впервые представили пулеметы РПЛ-20 и РПЛ-7

«Калашников» впервые представил в России пулеметы РПЛ-20 и РПЛ-7

Ручные пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7 впервые представили в России. Оружие показали в ходе мероприятия в стрелковом комплексе концерна «Калашников» в подмосковном парке «Патриот», передает ТАСС.

«Это развитие нашей линейки под выполнение задачи заказчика. Мы должны дать нашим заказчикам наилучшее решение для их боевых задач. В калибре 5,45 есть все возможные форм-факторы, в том числе и пулемет», — сказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

РПЛ-7 под патрон калибра 7,62 миллиметра весит 5,5 килограмма. Оружие выпускают со стволами длиной 415 и 590 миллиметров. РПЛ-20 использует патрон калибра 5,45 миллиметра. Пулеметы предназначены для поражения живой силы и транспорта противника на дальностях до 800 метров. Изделия оснащены планками Пикатинни, которые позволяют устанавливать различные прицелы.

В марте в концерне «Калашников» сообщили, что освоение производства легкого ручного пулемета РПЛ-20 начнется в 2025 году. На заводе приступили к разработке техпроцессов для серийного выпуска пулемета.