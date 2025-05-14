В России задумались о продлении ограничений на вывоз бензина

Ограничения на вывоз бензина из России могут продлить до октября 2025 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
По имеющимся данным, в правительстве задумались о возможности продлить действующие ограничения на два месяца. Они затронут все компании кроме тех, что производят более миллиона тонн бензина в год.
Соответствующий вопрос обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. При этом в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отмечают, что цены на топливо в России стабильны, дефицит отсутствует, а внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом.
Зимой запрет на экспорт бензина из России, который не распространяется на производителей нефтепродуктов, решили продлить до 31 августа. Об этом говорилось в сообщении на сайте правительства. Власти не стали ужесточать ограничения на вывоз топлива для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики переработки и борьбы с серым экспортом бензина. При этом ФАС предлагала распространить запрет на производителей для стабилизации цен в период посевной и недопущения возможного дефицита.