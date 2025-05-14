В России задумались о продлении ограничений на вывоз бензина

«Ъ»: Ограничения на вывоз бензина из России могут продлить до октября 2025 года

Ограничения на вывоз бензина из России могут продлить до октября 2025 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющимся данным, в правительстве задумались о возможности продлить действующие ограничения на два месяца. Они затронут все компании кроме тех, что производят более миллиона тонн бензина в год.

Соответствующий вопрос обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. При этом в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отмечают, что цены на топливо в России стабильны, дефицит отсутствует, а внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом.

Зимой запрет на экспорт бензина из России, который не распространяется на производителей нефтепродуктов, решили продлить до 31 августа. Об этом говорилось в сообщении на сайте правительства. Власти не стали ужесточать ограничения на вывоз топлива для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики переработки и борьбы с серым экспортом бензина. При этом ФАС предлагала распространить запрет на производителей для стабилизации цен в период посевной и недопущения возможного дефицита.