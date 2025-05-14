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12:53, 14 мая 2025Наука и техника

В России запустили производство мини-версии «Герани»

«Известия»: В России запустили производство ударных дронов «Тювик»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российское предприятие запустило серийное производство легких ударных дронов «Тювик», разработанных в конструкторском бюро (КБ) «Стратим». Об этом в КБ рассказали «Известиям».

Внешне аппарат похож на уменьшенную копию дрона-камикадзе «Герань-2» — беспилотники построены по схеме «летающее крыло». Поэтому «Тювик» называют мини-версией «Герани». Аппарат, предназначенный для поражения бронетехники, уже применяли в зоне специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что «Тювик» получил устойчивую к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) систему связи «Поземка». Кроме того, дрон может преодолевать зоны действия комплексов РЭБ на автопилоте. На финальном участке полета «Тювик» способен донаводиться на цель. Дальность полета беспилотника составляет 30 километров, а длительность — 25 минут. Аппарат развивает скорость до 180 километров в час. «Тювик» может нести около двух килограммов полезной нагрузки.

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В апреле стало известно, что в зону СВО начали поступать беспилотники-ретрансляторы «Пересмешник», которые могут увеличить дальность действия FPV-дронов. Аппарат обеспечивает усиление сигналов на расстояниях более 10 километров.

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