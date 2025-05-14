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08:00, 14 мая 2025Россия

В России заявили о кратном росте числа ударов ВСУ по Курской области

Военный эксперт Иванов: Число ударов ВСУ по Курской области кратно возросло
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: РИА Новости

Число ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области кратно возросло с начала мая. Об этом заявил военный эксперт Олег Иванов, его цитирует ТАСС.

«С 3-го числа [мая] — значительно, даже на порядок увеличились атаки [со стороны ВСУ] территории Курской области с помощью различных видов вооружения. В первую очередь это БПЛА, потом к ним присоединились и ракетные удары, и удары артиллерией по приграничным территориям», — сказал Иванов.

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ВСУ, по его словам, не выбирают объекты для удара и атакуют жилые дома, церкви и автомобили. Они продолжают обстреливать Курскую область с целью запугать мирное население, которое, как предполагается, должно требовать у власти пойти на переговоры и завершать военные действия.

ВСУ, судя по всему, готовятся к новой волне наступления на Курскую область, заявлял ранее военкор Евгений Лисицын. «Архангел спецназа» также писал, что ВСУ готовят плацдарм для ввода основных сил у Курской области. По последним данным, сейчас противник задействует пехотные группы, которые должны прорвать передовые линия заграждения у границы.

ЖЗЛ
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