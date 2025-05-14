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12:58, 14 мая 2025Интернет и СМИ

В России заявили об отчаянии Зеленского перед переговорами в Стамбуле

Обозреватель Пинчук: Зеленский сорвался в отчаяние перед переговорами в Стамбуле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл по нотам европейских лидеров, но в итоге сорвался в отчаяние, считает политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Его слова приводит сайт телеканала.

Пинчук заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц пытались поставить Россию в безвыходное положение, выдвигая условие о 30-дневном перемирии. Однако Россия перебила эту повестку, предложив провести переговоры в Стамбуле.

«Жестом отчаяния Зеленского после срыва согласованного с глобалистами плана является заявление о том, что он лично будет возглавлять украинскую делегацию. Россия этот козырь — участие [президента] Владимира Путина в переговорах — сохраняет», — добавил эксперт.

Ранее 14 мая сообщалось, что рейтинг президента Украины перед переговорами в Стамбуле вырос и достиг 74 процентов. При этом о недоверии Зеленскому высказались 22 процента респондентов. Предыдущее исследование показывало, что политику доверяют 69 процентов граждан и не доверяют 24 процента.

Ожидается, что переговоры между представителями Украины и России пройдут в Турции в четверг, 15 мая. С такой инициативой выступил Путин.

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