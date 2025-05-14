В российском городе рухнуло здание

Amur Mash: В Хабаровске обрушилось здание, примыкающее к многоэтажному дому

В Хабаровске обрушилось здание, примыкающее к многоэтажному жилому дому. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет об одноэтажном строении на Автобусной улице, в котором раньше располагались сауна и магазин. Последние семь лет оно пустовало и разрушалось. Утром в среду, 14 мая, кровля и стены здания обрушились. Пострадавших в результате инцидента нет.

На записи, сделанной очевидцем, видна груда обломков, в которую превратилось здание. Жильцы дома, к которому оно примыкает, опасаются, что то же самое случится и с многоэтажкой. На протяжении двух лет люди неоднократно обращались к властям города, но те никак не отреагировали на жалобы.

«Слава Богу, что это под утро случилось, а не днем, когда здесь бегают дети, здесь ходят пожилые люди, молодые люди», — прокомментировал произошедшее местный житель.

Ранее стало известно, что в Гурьевске из-за обрушения стены в многоквартирном доме образовалась дыра. В результате оказались повреждены четыре квартиры, жильцы не пострадали.