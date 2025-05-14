Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 14 мая 2025Экономика

В российском городе рухнуло здание

Amur Mash: В Хабаровске обрушилось здание, примыкающее к многоэтажному дому
Полина Кислицына (Редактор)

В Хабаровске обрушилось здание, примыкающее к многоэтажному жилому дому. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет об одноэтажном строении на Автобусной улице, в котором раньше располагались сауна и магазин. Последние семь лет оно пустовало и разрушалось. Утром в среду, 14 мая, кровля и стены здания обрушились. Пострадавших в результате инцидента нет.

На записи, сделанной очевидцем, видна груда обломков, в которую превратилось здание. Жильцы дома, к которому оно примыкает, опасаются, что то же самое случится и с многоэтажкой. На протяжении двух лет люди неоднократно обращались к властям города, но те никак не отреагировали на жалобы.

«Слава Богу, что это под утро случилось, а не днем, когда здесь бегают дети, здесь ходят пожилые люди, молодые люди», — прокомментировал произошедшее местный житель.

Ранее стало известно, что в Гурьевске из-за обрушения стены в многоквартирном доме образовалась дыра. В результате оказались повреждены четыре квартиры, жильцы не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба более шести тысяч пропавших на СВО российских бойцов

    В российском регионе трюкач на внедорожнике перелетел котлован и попал на видео

    Москвичам рассказали о погоде в конце мая

    Людей с гастритом призвали отказаться от некоторых продуктов

    Назван новый повод для падения цен на нефть

    ФСБ раскрыла схему хищения выделенных фермерам миллионов рублей

    Страны ОПЕК+ резко превысили план добычи нефти

    Германия захотела создать сильнейшую армию Европы

    Кремль ответил на вопрос о темах переговоров по Украине в Стамбуле

    Реакцию Запада на предложение Путина о переговорах назвали цирковым представлением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости