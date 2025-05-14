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04:03, 14 мая 2025Россия

Вассерман допустил подделку фотографии свертка Макрона

Вассерман: Фотография с салфеткой Макрона может быть подделкой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман изучил фотографию, которая якобы доказывает, что у президента Франции Эммануэля Макрона была салфетка, а не сверток с наркотиком, и допустил, что она может быть подделкой. Об этом Вассерман заявил в беседе с Life.ru.

«Дорисовать картинку несложно, они вполне могли сделать это с помощью нейросети», — считает политик. Он также отметил, что кокаин, в употреблении которого и подозревают Макрона, был признан наркотиком только во время Первой Мировой войны, и он действует таким образом, что любое решение, принятое после употребления, кажется безупречным и подлежащим немедленному исполнению.

«Поэтому сейчас уже никого не удивляет, что сейчас есть по меньшей мере один человек, официально считающийся государственным деятелем, и в то же время находящийся именно под воздействием кокаина», — резюмировал Вассерман.

Ранее агентство AFP опубликовало видео, на котором запечатлены канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На нем французский лидер при виде журналистов быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом. Мерц, в свою очередь, прикрыл рукой небольшой предмет, напоминающий маленькую лопатку.

Позднее Елисейский дворец сообщил, что пакетик, который Макрон пытался спрятать от камер журналистов, оказался обычной салфеткой.

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