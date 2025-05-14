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06:51, 14 мая 2025Бывший СССР

Экс-боец ВСУ рассказал об идеологии в украинской армии

Экс-боец ВСУ: На Украине выращивают ненависть к РФ, чтобы вести людей на войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Единственная идеология, которая существует в Вооруженных силах Украины (ВСУ), это ненависть к России, заявил украинский военный, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинская пропаганда с 2014 года очень сильно развивалась. «И сейчас нет никакой другой идеологии. Единственная идеология в ВСУ — это ненависть к России», — подчеркнул он.

По мнению военного, ненависть к РФ в армии выращивают, «чтобы вести людей на войну».

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на «реальный ад» в зоне специальной военной операции (СВО).

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