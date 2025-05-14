Экс-боец ВСУ рассказал об идеологии в украинской армии

Единственная идеология, которая существует в Вооруженных силах Украины (ВСУ), это ненависть к России, заявил украинский военный, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, украинская пропаганда с 2014 года очень сильно развивалась. «И сейчас нет никакой другой идеологии. Единственная идеология в ВСУ — это ненависть к России», — подчеркнул он.
По мнению военного, ненависть к РФ в армии выращивают, «чтобы вести людей на войну».
Ранее солдаты ВСУ пожаловались на «реальный ад» в зоне специальной военной операции (СВО).