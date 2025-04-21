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23:04, 21 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ пожаловались на «реальный ад» в зоне СВО

RusVesna: Солдаты ВСУ пожаловались на реальный ад в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на «реальный ад» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По словам украинских военнослужащих, ВС России штурмуют Котляровку. Отмечается, что российские военные «из района Преображенки пытаются двигаться по балке, поэтому здесь очень тяжелая обстановка». В сообщении также говорится, что ВС России закрепляются в серой зоне в районе Надеевки.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения армии России продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Он отмечал, что украинские войска пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.

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