RusVesna: Солдаты ВСУ пожаловались на реальный ад в зоне СВО

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на «реальный ад» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По словам украинских военнослужащих, ВС России штурмуют Котляровку. Отмечается, что российские военные «из района Преображенки пытаются двигаться по балке, поэтому здесь очень тяжелая обстановка». В сообщении также говорится, что ВС России закрепляются в серой зоне в районе Надеевки.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения армии России продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Он отмечал, что украинские войска пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.