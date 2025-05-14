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13:53, 14 мая 2025Интернет и СМИ

WhatsApp оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 800 тысяч рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на сотни тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Мессенджер признали виновным в нарушении части 1 статьи 13.39 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что WhatsApp не исполнял обязанности, наложенные на сервис мгновенного обмена сообщениями. Какое именно нарушение со стороны компании послужило поводом для административного штрафа, не уточнялось

Российский суд постановил взыскать с WhatsApp 800 тысяч рублей.

Ранее мессенджер оштрафовали за нарушение законодательства в области персональных данных. Компании назначили штраф в размере 17 миллионов рублей.

До этого WhatsApp получил взыскание в размере 500 тысяч рублей. Отмечалось, что причиной стали нарушения правил работы в России со стороны компании.

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