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15:01, 14 мая 2025Наука и техника

В Windows нашли 70 уязвимостей

Microsoft рассказала о 70 уязвимостях в Windows 11 и 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Инженеры корпорации Microsoft устранили более 70 уязвимостей в операционных системах (ОС) Windows. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

В майской серии обновлений — так называемый «вторник патчей» — специалисты компании выпустили исправления для 72 уязвимостей. Патчи доступны для Windows 11 KB5058411 и KB5058405 и Windows 10 KB5058379.

Из более чем 70 уязвимостей пять считаются активно эксплуатируемыми злоумышленниками, о двух уязвимостях нулевого дня Microsoft рассказали сторонние специалисты и энтузиасты. Так, уязвимость под идентификатором CVE-2025-30400 позволяла хакерам локально повышать привилегии для доступа к компьютеру.

С помощью публично раскрытой уязвимости CVE-2025-26685 хакеры могли совершить атаку на ПК, обходя защитные протоколы Microsoft Defender. Уязвимость CVE-2025-32702 в Visual Studio могла способствовать локальному выполнению кода на устройстве.

Ранее компания Apple выпустила обновление для гаджетов, устраняющее более 30 уязвимостей. Системные бреши обнаружили в ОС для iPhone, Mac, iPad и других гаджетах.

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