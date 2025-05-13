Все гаджеты Apple призвали срочно обновить

Корпорация Apple выпустила патчи безопасности для пользователей фирменных гаджетов. На это обратило внимание издание 9to5Mac.
Ранее компания выпустила iOS 18.5 и прочие обновления для других гаджетов. В том числе в апдейт вошли патчи безопасности, устраняющие обнаруженные уязвимости. В Apple отметили, что обновление закрывает более 30 системных брешей — компания призвала всех пользователей iPhone и прочих устройства срочно обновиться.
Один из патчей исправил проблему модема C1, который впервые появился с релизом iPhone 16e. Инженеры корпорации заметили, что ее могли использовать злоумышленники для перехвата интернет-трафика. При этом в компании заявили, что не знают ни об одном случае использования какой-либо из 30 уязвимостей.
Кроме iOS 18.5 патчи безопасности стали доступны в обновлениях iPadOS 17.7.7, macOS Sequoia 15.5, macOS Sonoma 14.7.6, macOS Ventura 13.7.6, watchOS 11.5 и tvOS 18.5. Они доступны для скачивания по всему миру.
Ранее источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что Apple может поднять цены на iPhone, чтобы компенсировать дополнительные расходы из-за тарифов президента США Дональда Трампа.