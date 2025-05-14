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21:04, 13 мая 2025Мир

Захарова обвинила НАТО в уничтожении свободы слова

Захарова: НАТО уничтожает свободу слова, отказывая журналистам РФ в аккредитации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО уничтожает свободу слова. С таким обвинением она выступила в Telegram-канале, комментируя отказ альянса российским журналистам в аккредитации на встречу глав МИД в Турции.

«НАТО отказала ТАСС и РИА в аккредитации на неформальную встречу глав МИД в Анталье. Уничтожители свободы слова», — написала дипломат.

Ранее стало известно, что альянс отказал в аккредитации РИА Новости. В ответе на соответствующий запрос представители НАТО подчеркнули, что решение окончательное, однако его причины не были названы.

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